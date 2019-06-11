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Bakan Barzani’nin yemin törenine katıldı

Giriş Tarihi: 11.6.2019
Bakan Çavuşoğlu Barzani’nin yemin törenine katıldı
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı. IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yle de görüşen Çavuşoğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldi.
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Bakan Çavuşoğlu Barzani’nin yemin törenine katıldı
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