Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor!

Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor!

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan ‘Boeing 8 krizi’ ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 21:59
Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor!

Yerel medya, ABD merkezli ve dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing'in, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan 'Boeing 737 Max 8 krizi' ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurduğunu bildirdi.

Ayrıca, kazaların ardından Boeing şirketinin 737 Max 8 tipi uçak üretimine devam ettiği; ancak üretim sayısının azaldığı belirtildi. ABD basını, Boeing'in Mayıs ayı içerisinde 71 adet 737 Max 8 tipi uçağın siparişini iptal ettiğini duyurdu.

29 Ekim 2018'de Endonezya merkezli Lion hava yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesiyle 189 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN