Esad rejimi İdlib’i kan gölüne çevirdi: 20 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maarathırma, Kefr Battih ve Cibala köyü ile Halep'in güneyindeki Ez Zirbe kasabasına hava saldırıları düzenledi. Öğlen saatlerinde başlayan ve gün boyu süren saldırılarda 20 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Önceki geceden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 26'ya yükseldi. Sivil savunma kaynakları, Esad rejiminin mayıs ayında İdlib'e düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti