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Milli Maç öncesi merak ediliyor! nerede, hangi kıtada yer alıyor? İzlanda'nın nüfusu kaç? İşte detaylar

A Milli Futbol Takımımızın deplasmanı için gittiği ülkede yaşadığı sıkıntı, dün geceden bu yana en çok konuşulan konu olarak öne çıkıyor. Durum böyle olunca, milyonlarca vatandaş da İzlanda hakkında çeşitli bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bu doğrultuda, ' ve hangi kıtada bulunuyor?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bir ada üzerine kurulmuş olan İzlanda'nın nüfusu da araştırılan konulardan bir diğeri durumunda. Merak edilen bilgileri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 11:18
Milli Maç öncesi merak ediliyor! İzlanda nerede, hangi kıtada yer alıyor? İzlanda'nın nüfusu kaç? İşte detaylar

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takım'a yapılan saygısızlık, dün geceden bu yana gündemin en önemli konusu olarak dikkat çekiyor. Milli Takım'a yaşatılan bu sıkıntı sebebi ile de İzlanda'ya dair birçok detaya arama motorları üzerinden ulaşılmaya çalışıyor. Peki, İzlanda nerede ve nüfusu kaç? İşte, bir ada ülkesi olan İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler...

İZLANDA NEREDE?

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet. En yakın komşusu Grönland olup, 350 km uzaktadır. Diğer komşuları Norveç1050 km, İskoçya 800 km uzaklıktadır.

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Milli Maç öncesi merak ediliyor! İzlanda nerede, hangi kıtada yer alıyor? İzlanda'nın nüfusu kaç? İşte detaylar
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