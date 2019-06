Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'dan bu mesajı verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta bir ve beraberdir." dedi.

Akar, Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri unsurlarınca müşterek düzenlenen fiili atışlı Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı.

Bakan Akar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile tatbikatın yapıldığı Karabağlar Dağ Eğitim Merkezi'ne geldi. Tatbikat alanında Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanı Korgeneral Kerim Mustafayev ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, tatbikata ilişkin Tugay Komuta Yeri'nde brifing aldı, tatbikatta kullanılan silah ve araçların yer aldığı sergiyi gezdi.

HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU!

Bakan Akar daha sonra tatbikatın fiili atışlı safhasının gerçekleştirildiği alana geçti. Tatbikatın atışlı bölümü helikopterlerle unsurların tatbikat alanına indirilmesiyle başladı. Kara ateş destek vasıtalarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğu tatbikatta, SU-25 savaş uçakları ve taarruz helikopterleriyle de hedefler ateş altına alındı. Helikopterden paraşüt atlayışı yapılan tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan helikopterle SU-25 savaş uçaklarının geçişiyle sona erdi. Bayrakların geçişini Bakan Akar ve protokol üyeleri ayakta selamladı.

"BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ"

Tatbikatın ardından Bakan Akar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov personelle bir araya geldi.

Akar, buradaki konuşmasında, her alanda büyük gelişim, yenilik ve değişimlere sahne olan bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu durumun güvenlik alanında küresel ve bölgesel sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Akar, "Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu dönemde, ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması ancak her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunması ile mümkündür." diye konuştu.

Bu niteliklere haiz bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra iyi eğitimli personelin varlığının da gerekli olduğunu vurgulayan Akar, tatbikatları "personelin harekat ortamı şartlarına göre eğitilmesi"nin en etkili yolu olarak nitelendirdi.

Müşterek ve birleşik tatbikatların, orduların birlikte çalışabilirlik ve harbe hazırlık seviyelerinin en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Akar, "Dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla birleşik ve müşterek olarak icra edilen Sarsılmaz Kardeşlik-2019 Tatbikatı'nın adına yaraşır şekilde amacına ulaştığını, büyük bir başarıyla icra edildiğini izledik." dedi.

"Birdir bizim her halımız / Sevincimiz, melalımız / Bayraklarda hilalımız / Azerbaycan-Türkiye" dizelerini hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bir ananın iki oğlu olan Türkiye ve Azerbaycan ulu bir çınarın dalları gibi aynı kökten, aynı gövdeden beslenmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız ve bu değerli ağaca daima sahip çıkacağız. Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir'. Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta bir ve beraberdir."

TATBİKATA KATILAN PERSONELE HEDİYE VERDİ

Konuşmaların ardından Bakan Akar, Talibov ve Hasanov tatbikata katılan personele hediye verdi.

7-11 Haziran'da gerçekleştirilen tatbikatla Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, harekat faaliyetlerinin planlanması ve teşkil edilmesine yönelik karargahlar arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, birleşik ve müşterek harekat kabiliyetinin artırılması, birliklerin sevk ve idaresinde ortak koşulların sağlanması amaçlandı.

Öte yandan Bakan Akar ve beraberindekiler tatbikat öncesinde Asker Parkı ve askeri lojmanların açılışını da yaptı.