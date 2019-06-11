Rum kesiminden skandal karar

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Bir yasa dışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa o da bizim önerilerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar yapan Rum tarafıdır. Türkiye hükümetinin kararlılığını ve tutumunu iftiharla izliyoruz. Bir milyonluk nüfusa sahip olan Rumlara, 80 milyonluk Türkiye ile KKTC asla seyirci kalmayacaktır" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek "Haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir" diye konuştu.

Rumlar Akdeniz'de ateşle oynuyor! Fatih Sondaj gemisi personeline tutuklama kararı

TÜRKİYE: GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ

GKRY'nin skandal kararına Türkiye'den de sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise çıkan haberleri açık bir provokasyon olarak nitelendirirken "Kıbrıs Türklerinin haklarının gaspına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.