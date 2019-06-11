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çirkin saldırı

Yunanistan’da ait araçlar kundaklandı. Selanik’teki çirkin saldırıda yaralanan olmazken faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyonlar başlatıldı

STELYO BERBERAKİS
STELYO BERBERAKİS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019
Türk diplomatlara çirkin saldırı

Yunanistan'ın Selanik kentinde diplomatik görevli iki Türk'e ait araç sabah saatlerinde kundaklandı. Kentin farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç, kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı.
Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı. İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı. Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi. Selanik'te bu tarz bir saldırının ilk kez yaşandığı kaydedildi.

YUNANİSTAN KINADI
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, kundaklamaları şiddetle kınandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Selanik'te gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. "Kabul edilemez ve sorumsuzca" saldırıların amaçlarına ulaşamayacağı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının saldırıların sorumlularını adalet önüne getireceği ifade edildi.

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Türk diplomatlara çirkin saldırı
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