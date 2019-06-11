Yavru file cenaze töreni

Hindistan'da ölen yavru için fillerin düzenlediği cenaze merasimi yürek burktu. Ülkenin ormanlık bölgesinde fillerin ölen bir yavru için bir araya geldiği anlar, kameralara yansıdı. Video kaydında, aralarında yavruların ve yetişkinlerin bulunduğu çok sayıda fil, yol ortasındaki ölü yavrunun başında toplandığı görüldü. Cenaze törenini andıran bu toplanmada, filler bir süre yavru filin etrafında bekledi. Ardından ölen yavrunun annesi olduğu tahmin edilen bir fil, yerde yatan yavrusunu hortumuyla kavradı. Kalabalığın eşlik ettiği anne fil, yavruyu sürükleyerek yolun karşısındaki ormanlık alan girdi. Bölgeden geçen ziyaretçiler ise araçlarını durdurarak bu ilginç olaya tanıklık etti. Filleri rahatsız etmek istemeyen ve sessizce onları izleyen ziyaretçiler, hep birlikte hareket eden fillerin bu tavrı karşısında hüzünlendi.

Ölen yavruyu geride bırakmak istemeyen fillerin şaşkınlık yaratan bu cenaze töreni, bölgede orman bekçiliği yapan Parveen Kaswan tarafından kaydedildi. Kaswan, görüntüleri sosyal medya platformu Twitter'dan da paylaştı. Araştırmacılar, sürüler halinde yaşayan ve birbirleriyle duygusal bağ kurdukları bilinen fillerin kaybettikleri sürü üyeleri için yas tuttuğunu düşünüyor.

BUGÜN NELER OLDU