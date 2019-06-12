300 bin kişi sınıra kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler'den (BM), Suriye'nin kuzeybatısına yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor. Önceki gün bölgedeki çatışmaların devam etmesi halinde 2 milyondan fazla sığınmacının Türkiye'ye gelebileceği uyarısını yapan BM dün ise şimdiye kadar kaçanların bilançosunu açıkladı. Buna göre İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama'nın kuzeyi, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısında nisan ayından itibaren tırmanışa geçen yoğun çatışmalardan dolayı 300 binden fazla sivil Türkiye sınırına yakın kamplara sığınmak zorunda kaldı.BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki şiddetin birçok yerde insani yardım operasyonlarını engellediği belirtildi.Çatışmalardan dolayı WFP ve ortaklarının özellikle İdlib'in güney kesimindeki yardım dağıtımlarını durdurmak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Hama'nın kuzeyinde bulunan Madik Kalesi civarındaki 7 bin kişiye de mayıs ayından bu yana ulaşılamadığı ifade edildi.Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.