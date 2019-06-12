ABD’de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü

BUGÜN NELER OLDU

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Washington'da ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ve ABD ile Türkiye arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı kaydedildi. Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar gerçekleştireceği aktarıldı. AA