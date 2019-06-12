Son dakika haberi: ABD'nin skandal S-400 mektubuna Türkiye'den sert tepki!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin, "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz" dedi. Bakan Akar, Shanahan ile ay sonundaki NATO Savunma Bakanları toplantısında bir araya geleceklerini kaydetti.

ABD'nin skandal mektubuna Türkiye'den sert tepki

GEREKLİ CEVABI VERECEĞİZ

Bakan Akar, 7'inci Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldığı Azerbaycan'ın Gebele kentinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine şunları söyledi:



"Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de, üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz."



'SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ'



Bakan Akar, yarın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüşeceklerini de kaydederek, şunları söyledi: "Bu telefon görüşmesinde ve diğer temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nın bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Yapacağımız temaslarda da ister mektup ister karşılıklı görüşme olsun bütün konular masada ve bilinen görüşlerimizi orada açık ve net bir şekilde ifade etmeye, ortaya koymaya, taleplerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Onun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Bugüne kadar bu konularda hiçbir şikayet söz konusu değil. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

ABD'DEN SKANDAL MEKTUP

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması dahil Türkiye'nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a mektupla ilettiği bildirildi.

Pentagon yetkilileri ilk kez Amerikan Foreign Policy Dergisi tarafından haberleştirilen mektubu AA muhabirine teyit etti ancak gün içinde konuyla ilgili bir brifing yapılacağı gerekçesiyle mektubun içeriğine dair yorum yapmaktan kaçındı.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMLERİ DURDURULACAK

Mektuptaki önemli detaylardan biri Türk pilotlarının eğitimlerinin 31 Temmuz itibariyle sonlandırılması olduğu belirtiliyor.

Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü ile Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssünde eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken, personelin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade ediliyor.

Ayrıca, F-35 eğitimi için kasım ayına kadar ABD'ye gelmesi beklenen 34 Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceğinden bahsediliyor.

TÜRK YETKİLİLERİ F-35 PROGRAM TOPLANTILARINA ALINMAYACAK

Bunların yanı sıra, mektupta Türk yetkililerinin F-35 program ofisine girişinin de 31 Temmuz itibariyle engelleneceğinin ifade edildiği belirtiliyor.

Mektupta, ayrıca 12 Haziran'da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmeyeceğinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Türk şirketlerine de parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği kaydedilen mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara kaydırılacağına dikkat çekildiği belirtiliyor.

Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesi durumunda ise bu adımların geri alınacağına vurgu yapılıyor.

Türkiye, 2002'de üretim ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağıdan 100 adet almayı planlıyor.

Şu ana kadar 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmişti. Ayrıca bu uçakların uçuş eğitimleri ABD'de devam ediyor.