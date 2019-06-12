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'yı dolu vurdu

'nın Münih şehrini çapı 6 santimetreden büyük olduğu belirtilen dolu vurdu.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 11:00
Almanya'yı dolu vurdu

Dolu özellikle Almanya'nın Münih şehrinde etkisini gösterdi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Münih'in güneybatısında yer alan Ammersee Gölü'ne düşen büyük dolu taneleri görüldü.

Almanya'nın Münih kentini vuran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kamerada

Yerel medya, düşen dolu tanelerinin tenis topu büyüklüğünde olduğunu ve çok sayıda araca hasar verdiğini duyurdu.

Alman Meteoroloji Servisi, kötü hava koşullarının ve dolunun 12 Haziran'da da devam edebileceğini; rüzgarın ise 110 kilometre hıza ulaşabileceğini duyurdu.

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Almanya'yı dolu vurdu
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