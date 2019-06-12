Ankara’dan ABD’ye tepki

BUGÜN NELER OLDU

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili yönetime tavsiye niteliğinde olan ve hukuki bir bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısını onayladı. Ankara, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı alınan kararın iki ülke arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını açıkladı. Açıklamada, "Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir" görüşü dile getirildi. ANKARA