Batan geminin enkazı çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Macarıstan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde geçtiğimiz ay batan yolcu gemisinin enkazı dün su yüzüne çıkarıldı. Kazadan iki hafta sonra çıkarılan enkazda 4 kurbanın daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra 7 saniye içinde batan gemide 33'ü Güney Koreli turistler olmak üzere 35 kişi bulunuyordu. 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı. Kent sakinleri kazanın meydana geldiği Margit Köpüsü ile Tuna kıyılarına kurbanları anmak için çiçekler bırakmaya devam ediyor.