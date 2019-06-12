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Batan geminin enkazı çıkarıldı

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Batan geminin enkazı çıkarıldı
Macarıstan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde geçtiğimiz ay batan yolcu gemisinin enkazı dün su yüzüne çıkarıldı. Kazadan iki hafta sonra çıkarılan enkazda 4 kurbanın daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra 7 saniye içinde batan gemide 33'ü Güney Koreli turistler olmak üzere 35 kişi bulunuyordu. 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı. Kent sakinleri kazanın meydana geldiği Margit Köpüsü ile Tuna kıyılarına kurbanları anmak için çiçekler bırakmaya devam ediyor.
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Batan geminin enkazı çıkarıldı
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