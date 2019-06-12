Bu da Pinokyo Kurbağası

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Avustralya'daki? Queensland Müzesi ve Griffith Üniversitesi'nde herpetolog (sürüngen uzmanı) olarak çalışan Paul Oliver geçen yıl Endonezya'nın Foja dağlarında uzun burunlu kurbağa türünü görüntüledi. Yeni keşfedilen bu tür "Litoria Pinocchio" (Pinokyo Kurbağası) olarak adlandırıldı. Pinokyo kurbağalar, Yeni Gine'de bulunan az sayıda ağaç kurbağasından biri. Paul Oliver ve ekibi şu anda bu uzun burunların işlevi üzerinde çalışıyor. "En çok dikkat çeken şey burunların arada dikilmesi" diyen Oliver, "Bazen dimdikken, bazen de aşağı doğru sönük bir şekilde sarkıyorlar. Bu da mutlaka özel bir amaçları olduğunu düşündürüyor" yorumunu yaptı.