Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Bu da Pinokyo Kurbağası

Bu da Pinokyo Kurbağası

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Bu da Pinokyo Kurbağası
Avustralya'daki? Queensland Müzesi ve Griffith Üniversitesi'nde herpetolog (sürüngen uzmanı) olarak çalışan Paul Oliver geçen yıl Endonezya'nın Foja dağlarında uzun burunlu kurbağa türünü görüntüledi. Yeni keşfedilen bu tür "Litoria Pinocchio" (Pinokyo Kurbağası) olarak adlandırıldı. Pinokyo kurbağalar, Yeni Gine'de bulunan az sayıda ağaç kurbağasından biri. Paul Oliver ve ekibi şu anda bu uzun burunların işlevi üzerinde çalışıyor. "En çok dikkat çeken şey burunların arada dikilmesi" diyen Oliver, "Bazen dimdikken, bazen de aşağı doğru sönük bir şekilde sarkıyorlar. Bu da mutlaka özel bir amaçları olduğunu düşündürüyor" yorumunu yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu da Pinokyo Kurbağası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN