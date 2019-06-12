Son Dakika Haberi: O bölgede herkes intihar ediyor! Uzmanlar açıklama yaptı

Hindistan'dan gün içerisinde gelen peş peşe son dakika haberleri tüm dünyada şok etkisi ile karşılandı. Hava sıcaklıklarının 51 dereceye kadar yükselmesi ve bu sıcaklıkların başkent Yeni Delhi'yi de etkilemesi ülkede büyük sıkıntılar yaratmaya başladı. Sıcaklıklar sebebiyle oluşan susuzluk sonrasında köylüler ölümlerle sonuçlanan kavgalara başladılar. Ülkede kuraklığın artması ile beraber intihar oranlarının da arttığı ifade ediliyor. Bu son dakika bilgileri ışığında uzmanlar da harekete geçerek, sıcalık sebebi ile ölüm oranlarının arttığı bölgelerde çağrılar yapmaya başladılar.