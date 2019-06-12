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Son Dakika Haberi: O bölgede herkes ediyor! Uzmanlar açıklama yaptı

'da son zamanlarda hava sıcaklıkları 51 dereceye yaklaştı. Bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre sıcak hava dalgası başkent 'yi de vurmuş durumda. Havaların bu şekilde devam etmesi ise kuraklığı da beraberinde getirdi. Köylülerin su kıtlığı gerekçesi ile kendi aralarında ölümlü kavgalara başladıkları belirtildi. Havaların bu şekilde devam edip kuraklığın artması, tüm dünyada şok etkisi yaratacak bir şekilde sayılarını da artırmış durumda.Ülkenin güneyinde finans ve iş merkezi Mumbai'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki bölgelerde onlarca köy terk edilmiş durumda... İşte Hindistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 12.6.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 17:27
Son Dakika Haberi: O bölgede herkes intihar ediyor! Uzmanlar açıklama yaptı

'dan gün içerisinde gelen peş peşe son dakika haberleri tüm dünyada şok etkisi ile karşılandı. Hava sıcaklıklarının 51 dereceye kadar yükselmesi ve bu sıcaklıkların başkent 'yi de etkilemesi ülkede büyük sıkıntılar yaratmaya başladı. Sıcaklıklar sebebiyle oluşan susuzluk sonrasında köylüler ölümlerle sonuçlanan kavgalara başladılar. Ülkede kuraklığın artması ile beraber oranlarının da arttığı ifade ediliyor. Bu son dakika bilgileri ışığında uzmanlar da harekete geçerek, sıcalık sebebi ile ölüm oranlarının arttığı bölgelerde çağrılar yapmaya başladılar.

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Son Dakika Haberi: O bölgede herkes intihar ediyor! Uzmanlar açıklama yaptı
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