Tuvalet diye acil çıkış kapısını açtı

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İngiltere'nin Manchester şehrinden, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a havalanmaya hazırlanan uçak, yolculardan birinin tuvalet kapısı diye yanlışlıkla acil çıkış kapısını açması nedeniyle saatlerce rötar yaptı.Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait PK702 sefer sayılı uçak, 7 Haziran'da yerel saatle 21.20 itibarıyla İslamabad'a gitmek üzere tam vaktinde pistte yer aldı.Tüm hazırlıkları tamamlayan kabin ekibi kuleden kalkış sinyali beklerken arka sıralarda oturan bir kadın yolcu, güvenlik kemerini çıkartarak tuvalete gitmek istedi. Kabin ekibinin de dalgınlığı sonrası yolcu, uçağın kuyruk kısmında bulunan L5 acil çıkış kapısına doğru giderek tuvalet sandığı bölümü açmaya çalıştı.Kapı açılır açılmaz ise acil iniş kaydırağı devreye girdi. Uçakta büyük kargaşa yaşanırken kaptan pilot uçuşu durdurdu ve tüm yolcular uçaktan tahliye edildi.Yolcu şans eseri kapıyı uçak havalanmadan açtığı için ölümcül bir kaza gerçekleşmedi. PIA'nın açıklamasına göre acil çıkış kaydırağı otomatik açıldığı için 40 yolcu uçaktan indirildi ve kimse yaralanmadı. Manchester'dan ertesi gün sabah 05.00 sıralarında ayrılabilen uçak, kendi istekleriyle geride kalan 38 yolcusu eksik bir şekilde havalandı.