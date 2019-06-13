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ABD’den ’ye terörle mücadele ziyareti

Giriş Tarihi: 13.6.2019
ABD’den Türkiye’ye terörle mücadele ziyareti
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'yi ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Sales'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması yanı sıra PKK, El Kaide ve DEAŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.
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ABD’den Türkiye’ye terörle mücadele ziyareti
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