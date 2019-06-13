Esad ve YPG’den buğday işkencesi

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Esad rejimi ile terör örgütü YPG'nin şimdi de sivillere karşı buğday hasadını savaş aracı olarak kullanıyor. Uydu görüntülerine göre, Esad rejiminin son haftalarda muhaliflerin kontrolündeki bölgeler en az 18 bin dönüm tarım arazisinin yaktığı kaydedilmişti. Fransız AFP ajansındaki haberde ise Esad rejimi ve ülkenin yaklaşık yüzde 30'unu işgal eden terör örgütü YPG'nin, buğday için büyük bir mücadele içinde oldukları kaydedildi. Şam rejimi ile YPG arasında kaldıklarını belirten Adil Osman isimli bir çiftçi, "Ekmek teknelerinin siyasi pazarlık kozuna dönüştürülmesinden" rahatsız olduğunu dile getirdi. Öte yandan Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yaptığı son hava saldırılarında 8 sivil daha hayatını kaybetti.