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Son Dakika: 'de Türk gözlem noktasına saldırı!

'ndan yapılan son dakika açıklamasında; " Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi." denildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 11:19
Son Dakika: İdlib'de Türk gözlem noktasına saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. " denildi.

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Son Dakika: İdlib'de Türk gözlem noktasına saldırı!
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