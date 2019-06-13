Irkçılık Alman gençleri canavarlaştırıyor

Diğer ülkelere terörle mücadele konusunda her zaman ders veren ülkelerin başında gelen Almanya kendi toprakları içindeki aşırı sağcı teröristlere karşı bir türlü önlemler alamıyor. Almanya genelinde son zamanlarda camilere yönelik ırkçı saldırılar yine tavan yaptı. DW Türkçe ajansı ise eski bir Neonazi üyesi olan bir kişinin itiraflarını yayınladı.



14 YAŞINDA ÜYE OLDU

Christian Weissgerber isimli eski faşist henüz 14 yaşındayken Neonazi üyesi oldu. Şimdilerde 30 yaşında olan Weissgerber, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU terör örgütünün temellerinin atıldığı Thüringen eyaletinde, otonom nasyonalist bir grup içinde aktif olarak yer aldı. Aşırı sağdan ayrılarak yeni bir hayata başlayan Weissgerber, özür dilemenin yaptıklarını affettirmeyeceğini düşünüyor. Bu nedenle gençlerin, "canavar" olarak nitelendirdiği bu ırkçı ideolojinin büyüsüne kapılmaması için eğitimler veriyor.



'FARKINA VARDIM'

"Yoksul bir ailede, baba şiddeti ile büyüdüm. Annem bizi terk ettiğinde ben bir yaşındaydım. Aryan ırkının bir parçası olma düşüncesi, elimden alınamayacak bir kimliğe sahip olmamı sağlıyordu. Ayrıca Almanya'da ırkçılık pek çok insanın günlük hayatının bir parçası" diyen Weissgerber. "Çok çetin ekonomik sorunların, 'yabancılar işlerimizi elimizden alıyor' gibi çok basite indirgendiğini anladım zaman aşırı sağdan ayrıldım" dedi. Weissgerber ayrıca, "Babaların Vatanı! Ben neden Neonaziydim" adlı kitabını da yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmek, aşırı sağın gerçek yüzüne ışık tutmak için kaleme aldığını anlattı.

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