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Putin: ile ilişkilerimiz gün geçtikçe kötüleşiyor

Devlet Başkanı , Rusya ve ’nin ilişkilerinin kötüleştiğini, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 11:35
Putin: ABD ile ilişkilerimiz gün geçtikçe kötüleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD'nin ilişkilerinin kötüleştiğini, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

Putin 'Mir' TV kanalına yaptığı açıklamada, "İlişkiler kötüleşiyor, gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Son yıllarda mevcut idare Rusya'ya karşı yaptırımlarla ilgili onlarca karar aldı" ifadesini kullandı.

Putin, "Mantığın önünde sonunda üstün geleceğini ümit ediyoruz. Biz Amerikalı partnerlerimiz dâhil olmak üzere tüm partnerlerimizle önümüzdeki G20 zirvesi çerçevesinde faydalı kararlara ulaşabileceğimizi, ekonomi alanında işbirliği için gerekli istikrarlı koşulların oluşturulabileceğini umuyoruz" diye konuştu.

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Putin: ABD ile ilişkilerimiz gün geçtikçe kötüleşiyor
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