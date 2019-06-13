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Seçilirsem kansere çare bulacağım’

Giriş Tarihi: 13.6.2019
Seçilirsem kansere çare bulacağım’
ABD'DE 2020 başkanlık seçimi için siyaset sahnesi hareketlenmeye başladı. Demokrat Parti'deki başkan aday adayı olan Joe Biden, başkan olması halinde kansere çare bulacağını söyledi. Iowa'daki seçim kampanyası sırasında konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı ve kıdemli siyasetçi Biden, 2015'te beyin kanseri nedeniyle 46 yaşında kaybettiği oğlu Beau Biden'ı andı. Biden, "Bu nedenle kariyerim boyunca şundan emin olmak için çok çalıştım... Eğer başkan olarak seçilirsem, Amerika'yı değiştirecek en önemli yegane şeyin gerçekleştiğini göreceğinize söz veriyorum; kansere çare bulacağız" dedi.
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Seçilirsem kansere çare bulacağım’
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