Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da buluştu

liderleri Kırgızistan'da buluştu

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü () Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Bişkek'e gelen liderlerin onuruna konser düzenlendi. Konsere Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkanı Cinping, Hindistan Başbakanı Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Han da katıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 18:54
ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da buluştu

Toktogul Satılganov Devlet Konser Salonu'nda verilen ve Kırgız geleneksel müziği ile klasik müzik eserlerinin seslendirildiği konsere, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokoyev, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Han katıldı.

Konser öncesinde Ceenbekov ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'teki ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası gündemde önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki zirvenin başarılı geçeceğine olan inancını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN