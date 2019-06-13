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'nde 'ye ait iki tankerde patlama

'nde, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'na ait iki tankerde patlama olduğu bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları grubu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait tankerlerde meydana gelen durumdan haberdar olduklarını bildirdi, detay vermekten kaçındı.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 10:21
Umman Körfezi'nde İngiltere'ye ait iki tankerde patlama

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi.

Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ VAKA

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

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Umman Körfezi'nde İngiltere'ye ait iki tankerde patlama
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