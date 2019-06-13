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merkezli /PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () "kripto" yapılanmasına yönelik merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 12:17
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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