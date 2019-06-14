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'ın 'da görülen ABD'ye iade davası Şubat 2020'ye ertelendi

'ın 'da görülen ABD'ye iade davası Şubat 2020'ye ertelendi

Giriş Tarihi: 14.6.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 13:44
Assange'ın Londra'da görülen ABD'ye iade davası Şubat 2020'ye ertelendi

İngiltere İçişleri Bakanı Sacid Cavid, Wikileaks kurucusu Julian Assange'nin ABD'nin iadesine onay verdiğini duyurdu. İmzayı dün attığını belirten Cavid, mahkemenin bu kararı değerlendireceğini de ifade etmişti. Assange'ın Londra'da görülen ABD'ye iade davası Şubat 2020'ye ertelendi

ASSANGE DAVASI

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'nin iadesine onay çıktı!

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Assange'ın Londra'da görülen ABD'ye iade davası Şubat 2020'ye ertelendi
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