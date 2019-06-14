İdlib’de gözlem noktasına saldırı

SEVKİYAT

BUGÜN NELER OLDU

Rusya merkezli ajansların İdlib'de ateşkes ilan edildiğine dair haberleri geçtiği saatlerde şehrin güneydoğusunda bulunan Zayiye bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına Suriye rejimi güçleri tarafından havan topuyla saldırı düzenlendi. 35 havan saldırısının yapıldığı gözlem noktasında 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili olarak "Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur" açıklaması yaptı. TSK'nın 9 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Morek ve 10 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Zayiye bölgelerine düzenlenen saldırılarda tarım arazilerinde yangın çıktı.25 Nisan'dan beri rejim güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de tansiyon düşmek bilmiyor. Yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığı bölgede Esad rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya tarafından gerçekleştirilen hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivil hayatını kaybetti. 659 sivil de yaralandı. Saldırılardan kaçan 300 bin sivil de Türkiye sınırında bulunan güvenli bölgelere geldi. Aylardır devam eden saldırılarda Esad rejimi güçleri, beyaz fosfor bombası da kullandı.Öte yandan BM, Suriye'da çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül ayında varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet etti.Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Esad rejimi ve İran destekli grupların oluşturduğu rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki ilerleyişini püskürterek dört noktayı geri aldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Rusya hava güçleri uçaklarının, Türkiye'nin isteği ve verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlere bombardıman düzenlediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gözlem noktasına yönelik saldırı hakkında, " Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın" dedi.Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasındaki birliklere yatak ve kurşun geçirmez akordiyon siper sevkiyatı yapıldı.