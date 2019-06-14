İsrail’den Gazze’ye yeni deniz ablukası

BUGÜN NELER OLDU

İsrail ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı. Ordu tarafından yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu kapsamlı ablukanın ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi. Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın "İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi sınırlarına katma hakkı var" sözleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri endişelendirdi. Filistinli siyasi uzmanlar, David Friedman'ın bu açıklamayı Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen ABD'nin Ortadoğu'daki barış planının uygulanması bağlamında söylediğinin altını çizerek, Batı Şeria'ya yönelik "ilhak" tehlikesine dikkati çekti.