Hürmüz düellosu

ABD'de muhafazakar şahinlerin bir numaralı yayın organı Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'de petrol tankerlerin saldırıya uğradığı haberleriyle ilgili "İran yaptı" diye kesin konuştu. "İran'ı nasıl durduracaksınız" sorusunu "Göreceğiz" diye yanıtlayan Trump, ellerindeki kanıtlarda İran'ın imzasının bulunduğunu ileri sürdü. ABD Başkanı, ABD ordusunun yayımladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi. Söz konusu görüntüler, İran Devrim Muhafızları'na ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığını iddia ediyordu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı. Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savundu.

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FAİLLERİ 'B TAKIMI'

Saldırıların failleri olarak "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret eden Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin gerçekçi veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran'a karşı iddialarda bulunması, B Takımı'nın İran'a karşı Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun diplomatik çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor. Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." İran Dışişleri Bakanı, "Geleceği gördüğüm için değil, B Takımı'nın geçmişini bildiğim için uyardım" ifadesini kullandı. İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç ise, "Bu saldırı, İran'a yönelik baskıların daha da artırılmasını isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın provokatif bir eylemi olabilir" dedi.







PENTAGON'DAN MAYIN SÖKME GÖRÜNTÜLERİ

ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımladı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da yaptığı açıklamada, muhrip gemisi "USS Bainbridge"in tankerlerden birinin yakınında bulunmaya devam ettiğine ve muhrip gemisine yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı



TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Türkiye, Umman Körfezi'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde, seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfettiği" bildirildi.



'İRAN DONANMASINA AİT GEMİ GÖRDÜK'

Umman Körfezi'nde önceki gün seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi. "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirtti. Vurulan gemideki 21 kişilik mürettebatı Amerikan Bainbridge muhribine alınmış, Front Altair'deki 44 kişilik mürettebat da İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.