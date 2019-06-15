İdlib’de saldırılar nedeniyle cuma namazı kılınamadı

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Surıye'deBeşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle cuma namazı yine kılınamadı. Dün sabah saatlerinden itibaren Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Latamine, Kefer Zita ve Ariha ilçeleri ile Arbain ve Tel Mardih köylerine hava saldırısı düzenledi. İdlib'in Kefrenbil ilçesi ve Hama'nın Latamine ve Kefre Zita ilçelerinin yerel meclisleri, camilerin bulunduğu yerleşim yerleri kasıtlı şekilde hedef alındığı için cuma namazının iptal edildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'e gönderdiği 16 tırlık insani yardım, dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.