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tatil için ’da

İsveç’de düzenlenen ‘Parlak Fiklirler’ konferansına katılmak üzere Avrupa’da bulunan ABD eski Devlet Başkanı Barack , ailesi ile tatil yapmak üzere ’ya geldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 18:46
İsveç'de düzenlenen 'Parlak Fikirler' konferansına katılan ABD eski Devlet Başkanı Barack Obama etkinliğin sona ermesinin ardından eşi ve kızları ile birlikte tatil yapmak üzere Fransa'ya geldi. Fransa yerel basınında yer alan haberlere göre, Obama ailesi Villeneuve - les - Avignon'da 18. yüz yıldan kalma muhteşem bir şato kiraladı. Haberlerde Obama ailesinin normalde düğünler için kullanılan şatoyu bir hafta için kiraladığı belirtildi.
Öte yandan, haberlerde düğün sezonun açılmış olması sebebi ile şatonun bir haftalık kirasının 55 bin euro olduğu iddia edildi.
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Obama tatil için Fransa’da
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