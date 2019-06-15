Tartışma değil İslamofobi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nınKuzey Carolina eyaletinde 2015'te üç Müslüman genci öldüren Craig Hicks adlı Amerikalı ömür boyu hapis cezası alırken, yetkililer ilk kez cinayetlerin nedeninin doğrudan İslamofobi olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Almanya'da ise İslamofobik saldırıların artması ülkede yaşayan Müslümanları tedirgin ediyor. Ocak-mart döneminde camilere ve Müslümanlara yönelik 132 suç işlendi. Geçmiş dönemlerdeki saldırılarda cami duvarlarına "gamalı haç" çizilir veya "bahçe ya da kapı önüne domuz kafası" bırakılırken, son dönemlerde cami kapılarına mermiler bırakılıyor veya cami içleri tahrip ediliyor.