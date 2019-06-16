BM: Güney Sudan’da 7 milyon kişi risk altında

BUGÜN NELER OLDU

Bırleşmış Milletler (BM) Güney Sudan'da gıda krizi nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişinin risk altında olduğunu açıkladı. Güney Sudan'da şimdiye kadarki en kötü gıda krizi konusunda uyarıda bulunan BM Dünya Gıda Programı, ay sonunda ülke nüfusunun yüzde 61'inin akut açlık çekeceğini bildirdi. Güney Sudan'da 25 bölgede yaşayanların açlıkla karşı karşıya olduğu ve Jonglei vilayeti, Lakes ve Yukarı Nil bölgelerinde yaşayan 21 bin kişinin ise açlık sınırında olduğu belirtiliyor. Afrika'nın petrol zengini devletlerinden biri olan Güney Sudan, yıllardır gıda yardımlarına muhtaç.