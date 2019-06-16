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: Taraf olduklarını gösterdiler

Giriş Tarihi: 16.6.2019
Dışişleri Bakanlığı: Taraf olduklarını gösterdiler
Dışışlerı Bakanlığı'nca, Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin kabul ettiği ortak bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler reddedildi. Yapılan açıklamada "Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla 14 Haziran 2019 tarihinde Malta'da düzenlenen AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri 6'ncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin, taraflı, gerçeklerden kopuk ve uluslararası hukuka aykırı ifadeleri reddediyoruz" denildi. Açıklamada "Bizim için hiçbir hükmü yoktur. Bu bildiri, Rum-Yunan ikilisinin AB üyeliklerini nasıl istismar ettiklerinin ve bazı AB üyesi ülkelerin de buna nasıl alet olduklarının esef verici yeni bir örneğidir. Bu durum, AB ve üyelerinin, Kıbrıs meselesinin çözümünde de neden tarafsız ve güvenilir bir aktör olamayacaklarını bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır" denildi.
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Dışişleri Bakanlığı: Taraf olduklarını gösterdiler
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