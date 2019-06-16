Erdoğan ile diyaloğumuz iyi

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Filipinler, Tayland ve Myanmar'daki Müslümanların durumu, Afganistan barış süreci, Çin-ABD ticaret savaşı gibi bölgesel ve küresel sorunların yanı sıra ülke siyaseti ve Türkiye- Endonezya ilişkilerine ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Görev süresince Türkiye ve Endonezya arasında yapılan iş birliklerinden büyük memnuniyet duyduğunu ve özellikle son beş yılda elektrik ve enerji gibi alanlarda ikili ticari ilişkilerin arttığına dikkati çeken Kalla, "Devlet Başkanı Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkiler içinde. Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler son dönemde giderek artıyor" ifadesini kullandı.Türkiye ile gerçekleşen ve devam eden iş birlikleri konusunda memnuniyet duyduğunu belirten Kalla, "Endonezya ve Türkiye dünyanın büyük Müslüman ülkeleri arasında. Bu durum birçok alanda ilişkileri geliştirmede destekleyici faktör olabilir. Endonezya, Türkiye'yi dost bir ülke olarak görüyor" diye konuştu. İki ülke ilişkilerinin üst seviyelere çıkmaya devam edeceğini dile getiren Kalla, Endonezya halkının Türkiye'yi ziyaret etmekten hoşlandığını, Türk halkını da Endonezya'yı görmeye davet ettiklerini belirtti.FILIPINLER'IN Minadano bölgesinde geçmiş dönemlerde Moro Müslümanlarına ilişkin yürütülen barış görüşmelerinde aktif yer aldığını söyleyen Kalla, "'Hükümet olarak birkaç kez Tayland'daki Patani Müslümanlarının barış süreci içinde yer almayı çabaladık. Daha önce Arakan bölgesinde yaşadığımız gibi Tayland tarafı çabalarımızı aksatmaya çalışsa da bizzat Patani'deki temsilciler ile görüştüm. Myanmar'a da iki üç defa gittim" dedi.