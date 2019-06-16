Libya’da UMH kuvvetleri Trablus Havalimanı’na girdi

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Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı kuvvetler, Hafter'e bağlı güçlerin elinde olan Trablus havalimanının güney bölümüne girdi. UMH'ye bağlı askeri kaynak, bir haftadır süren operasyon sonucunda kendi güçlerinin Trablus Havalimanı'nın güney bölümüne girmeyi başardığını bildirdi. Hafter'e bağlı güçler yaklaşık bir haftadır Trablus havalimanını elinde tutuyordu. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte çatışmalar başlamıştı.