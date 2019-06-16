Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye ile ilişkilerin devam edeceğini duyurdu. Pentagon Uluslararası Politikalardan Sorumlu Sözcüsü Eric Pahon, ABD merkezli Arapça yayın yapan El-Hurra kanalında yer alan açıklamasında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, Moskova'nın S-400 anlaşması üzerinden yaşanan bölünmeden istifade ederek Washington ile Ankara arasındaki "derin ilişkiyi" bozmaya çalıştığını savundu. Pahon "Rusya için en büyük hediye NATO ittifakında bölünmeler yaratmak ancak böyle bir şey olmayacak, Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek. Biz Türkiye'yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz" ifadelerini kullandı. Pentagon NATO ve Avrupa'dan Sorumlu Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de yaptığı açıklamada "Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Türkiye ile iş birliğimiz çeşitli hedefler üzerine kurulu. Türkiye ile koordinasyon F-35 programı ile sınırlı değil" ifadelerini kullandı.