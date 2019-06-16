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Tartışmalı yasa askıda

Giriş Tarihi: 16.6.2019
Tartışmalı yasa askıda
ÇIN'IN Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alındığı açıklandı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş yöneticisi Carrie Lam, yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını kaydetti. Yasal düzenlemeye karşı gerçekleştirilen protestolarda 11 gösterici gözaltına alınmıştı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 79 kişi yaralanmıştı.
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Tartışmalı yasa askıda
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