Aşırı sağcılar yine İslam’a saldırdı

Danimarka'da geçen ay sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesinin ardından, başka bir İskandinav ülkesi olan Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri düzenlendi. Avrupa'daki İslam karşıtı PEGIDA oluşumu ise, Hollanda'nın Eindhoven kentinde izinsiz gösteri düzenleme girişiminde bulundu.

Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun"un (Stop Islamisation of Norway-SION) yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu. Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e polis müdahale etti.

Irkçı cani Breivik'in ülkesi Norveç'te İslam ve Müslüman karşıtı eylemde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

Polis müdahalesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı. Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti. Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.



POLİSE SIĞINDI

Hollanda'da ise Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde İslam karşıtı afişleri dağıtmak isteyen PEGIDA Hollanda lideri Edwin Wagensveld ve bazı PEGİDA üyeleri, semt sakinlerinin büyük tepkisiyle karşılaşınca çareyi polise sığınmakta buldu. Cami yönetimi, "Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma'nın bu gösteriye izin vermemesine rağmen böyle bir girişimde bulunulması kabullenilemez. Hollanda hükümetinin bu tür eylemlere ülke genelinde yasak getirmesi gerekir" açıklamasını yaptı.



KALIN'DAN İSLAMOFOBİ UYARISI

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, El Cezire haber sitesi için kaleme aldığı makalede Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşa değindi ve Avrupa ülkelerini eleştirdi. Kalın, "Savaşın esas sebepleriyle ilgilenip, savaşı bitirmek yerine sadece göçmen meselesine odaklanıyorlar" dedi. Kalın makalesinde "2015 yılında öfkeli seçmenlerini yatıştırmak isteyen Avrupalı liderler, göçmenlerin Avrupa'ya akışını engellemek için bir anlaşma imzalayarak yükü Türkiye'nin omuzlarına yükledi" dedi. Kalın, Batı'da yükselen İslamofobi'ye de değinerek bunun, kısa vadede popülist hareketlere, uzun vadede ise etnik ve sosyal karışıklığa yol açabileceğine vurgu yaptı.



BAŞÖRTÜSÜNÜ SAVUNAN VEKİL ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Avusturya'da başörtüsü yasağına karşı çıkan ve tepki olarak mecliste başörtüsü takan bağımsız milletvekili Martha Bissman, Müslümanlarla dayanışma içinde olduğundan bu yana aşırı sağcıların hedefi olduğunu söyledi. lkokullarda başörtüsü yasağı başta olmak üzere birçok alanda ülkede yaşan Müslümanlara yönelik haksızlıklara yüksek sesle itiraz eden Bissman, 3 gün önce posta kutusuna gelen ölüm tehdidi içeren mektuba ilişkin yasal süreç başlattığını söyledi.



Fatih ÖZYAR / EINDHOVEN