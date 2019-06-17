Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Çin’deki depremde ölü sayısı artıyor

’deki depremde ölü sayısı artıyor

'de meydana gelen depremde ölü sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 07:29
Çin’deki depremde ölü sayısı artıyor

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısında yer alan Sıçuan eyaletindeki 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 125'e yükseldi.

Can kayıplarının çoğunun yıkılan evlerde meydana geldiği açıklanırken, depremden olumsuz etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin sevk edildiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde dün yerin 16 kilometre altında 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurmuştu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’deki depremde ölü sayısı artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN