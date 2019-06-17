Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

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Sudan'da darbeyle görevden alınan Ömer el-Beşir, askeri darbenin ardından ilk kez başkent Hartum'da ifade vermek üzere savcılığa götürülürken görüntülendi. 11 Nisan'daki darbeden sonra ilk kez görüntülenen Beşir, öğle saatlerinde Kuber Hapishanesi'nden alınarak, polis korumasında başkentteki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına getirildi. Sudan resmi televizyonu da Beşir'in hapishaneden çıkış görüntülerini yayınladı. Başsavcılık kaynakları 13 Haziran'da Beşir hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığını açıklamıştı.