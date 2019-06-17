İsrail’e Çin uyarısı

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ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Hayfa Limanı'nı Çin'e kiralaması konusunda İsrail'e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu. Komite tasarının Hayfa Limanı'na ilişkin bölümünüyle ilgili, "Bu yasanın onay tarihi itibariyle Hayfa Limanı'nın kiralanması konusunda ABD hükümetinin ciddi kaygıları olduğu, İsrail Hükümetini ülkedeki yabancı yatırımın güvenlik konusundaki yansımalarına ilişkin uyarması gerektiği, Senato'nun kanaatidir" denildi. Öte yandan Filistin Futbol Federasyonu, Mısır 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Filistin Milli Futbol Takımı arasında dün oynanması planlanan dostluk maçının, İsrail'in, Mısır takımına izin vermemesi nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.