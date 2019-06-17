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'nin öldürülmesi olayı aydınlatılıyor

'da Federal Başsavcılık, 2 Haziran'da öldürülen Walter Lübcke'nin, Stephen E. tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 2000 ile 2007 arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı () terör örgütünün de Combat 18 ile bağı biliniyordu. Hessen Eyalet NSU Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı dosyada da Stephan E'nin adı geçiyordu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 19:34 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 19:35
Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi olayı aydınlatılıyor

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübcke cinayetinin aşırı sağcı saikle işlendiğinin düşünüldüğü belirtilirken buna dayanak olarak, hafta sonu tutuklanan Stephan E. isimli zanlının sicil kaydı ve ifadeleri gösterildi.

45 yaşındaki Stephan E'nin sicil kaydında, mülteci yurduna bombalı saldırı, yasa dışı silah bulundurma, adam yaralama, ülke barışını bozma gibi suçlar bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, cinayetin ardında azmettirici kişi ya da kişilerin olup olmadığının araştırıldığı bilgisini paylaştı.

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Alman Der Spiegel'in internet sitesinde yer alan haberde ise Stephan E'nin, ırkçı örgüt "Combat 18" ile bağlantılı olduğu belirtildi.

2000 ile 2007 arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün de Combat 18 ile bağı biliniyordu. Hessen Eyalet NSU Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı dosyada da Stephan E'nin adı geçiyordu.

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2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Vali Lübcke, geçen hafta devlet töreniyle defnedilmişti.

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Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi olayı aydınlatılıyor
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