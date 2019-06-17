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Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: "'ın huzurunda buluşacağız"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 19:58
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi.

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.

İşte Muhammed Mursi'nin hayatı

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

Mısır'ın demokratik serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.





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Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız"
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