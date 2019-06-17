Ordu teknokrat hükümet istiyor

BUGÜN NELER OLDU

SUDAN Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, askeri yönetimin teknokrat hükümeti kurmak istediğini söyledi. Başkent Hartum'un kuzeyinde Nil Nehri eyaletinde halka hitap eden Hımidti, Sudan'ı seçimler olmadan yönetmek için, 4 yıllık bir geçiş dönemi çağrısı yaparak "Tek bir kesimin Sudan'ı yönetme hakkı yok. Halk devriminde payı olan herkesle iletişim içinde olacağız. Bugünlerde imajımız bozuk ancak bu kalabalık bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Teknokrat hükümeti kurmak istiyoruz. Bunun için halkın yetkisine sahibiz" diye konuştu.