Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Slovakya’ya kadın cumhurbaşkanı

’ya

Giriş Tarihi: 17.6.2019
Slovakya’ya kadın cumhurbaşkanı
Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 58 oy alan Zuzana Caputova görevine başladı. Avukat olan Caputova, yemin ederek eski Cumhurbaşkanı Andrej Kiska'dan görevi devraldı. Ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Caputova, aynı zamanda Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu. Caputova, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Slovak halkının Çekya'dan ayrılmasının ardından çok ciddi başarılar ortaya koyduğuna değinerek, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Şengen bölgesine katılımı, işsizlik oranlarındaki ciddi düşüş gibi unsurların bu başarılar arasında sayılabileceğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Slovakya’ya kadın cumhurbaşkanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN