Slovakya’ya kadın cumhurbaşkanı

BUGÜN NELER OLDU

Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 58 oy alan Zuzana Caputova görevine başladı. Avukat olan Caputova, yemin ederek eski Cumhurbaşkanı Andrej Kiska'dan görevi devraldı. Ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Caputova, aynı zamanda Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu. Caputova, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Slovak halkının Çekya'dan ayrılmasının ardından çok ciddi başarılar ortaya koyduğuna değinerek, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Şengen bölgesine katılımı, işsizlik oranlarındaki ciddi düşüş gibi unsurların bu başarılar arasında sayılabileceğini söyledi.