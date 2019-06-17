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Son dakika haberi: vefat etti! ve neden öldü?

Devlet Başkanı ölüm haberi son dakika gelişmesi olarak geldi. Ajanslardan gelen Muhammed Mursi ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Vatandaşlar Muhammed Mursi biyografisini ve hayat hikayesini merak etmeye başladı. Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi’nn mahkeme salonunda hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Muhammed Mursi 1972'de Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yine Kahire Üniversitesi'nden yüksek lisansını, South California Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamlamıştır. Peki , kaç yaşında ve neden öldü? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.6.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 19:21
Son dakika haberi: Muhammed Mursi vefat etti! Muhammed Mursi kimdir ve neden öldü?

Muhammed Mursi ölüm haberi son dakika haberi olarak ajanslardan geldi. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Vatandaşlar Muhammed Mursi biyografisini merak etmeye başladı. Muhammed Mursi 1951 yılında Şarkıyye vilayetinde doğmuştur. Peki Muhammed Mursi kimdir? Muhammed Mursi kaç yaşında, neden öldü?

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. İşte Muhammed Mursi hayat hikayesi hakkında merak edilenler…

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Son dakika haberi: Muhammed Mursi vefat etti! Muhammed Mursi kimdir ve neden öldü?
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