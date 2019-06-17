Son dakika haberi: Muhammed Mursi vefat etti! Muhammed Mursi kimdir ve neden öldü?

Muhammed Mursi ölüm haberi son dakika haberi olarak ajanslardan geldi. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Vatandaşlar Muhammed Mursi biyografisini merak etmeye başladı. Muhammed Mursi 1951 yılında Şarkıyye vilayetinde doğmuştur. Peki Muhammed Mursi kimdir? Muhammed Mursi kaç yaşında, neden öldü?
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. İşte Muhammed Mursi hayat hikayesi hakkında merak edilenler…