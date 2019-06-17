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’den ’ye 1 milyar dolarlık yardım

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019
Türkiye’den Somali’ye 1 milyar dolarlık yardım
Türkiye'nin küresel insani kalkınma hedefleri kapsamında kamu diplomasisi desteği sağladığı Somali ile devletlerarası ilişkilerin konuşulduğu Global Somali Diaspora Konferansı'nın (GSD) 3'üncü uluslararası konferansı Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle dün İstanbul'da başladı. Somalili yetkililer Türkiye'nin yardımlarından dolayı teşekkür etti. Somali Başbakan Yardımcısı ve bazı ülke bakanlarının da katıldığı konferansta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Afrika'da Somali'yi öncelikli ülkelerden biri olarak görüyoruz. En büyük büyükelçiliklerimizden bir tanesi Mogadişu'da kuruldu. Afrika'da en büyük hastanelerden bir tanesini inşa ettik. Biz bunu, insani ve girişimci dış politikamızın bir parçası olarak da yapıyoruz. Bugüne kadar Somali'de, gerek TİKA gerek Yunus Emre Enstitüsü gerek Yurtdışı Türkler, gerek Dışişleri Bakanlığının çeşitli kurumlara yapmış olduğu yardımlar 1 milyar dolara ulaştı" dedi.
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Türkiye’den Somali’ye 1 milyar dolarlık yardım
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