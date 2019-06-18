Avrupa Konseyinden üye ülkelere göçmen uyarısı

Mijatovic, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Akdeniz'de mahsur kalan göçmen ve mültecilere karşı yaklaşımının, insan haklarını zedeleyerek mültecilerin ve göçmenlerin Avrupa kıyılarına ulaşmasını engellemeye odaklandığını vurguladı.

"Bu yaklaşım ciddi sonuçlar doğuruyor." ifadesini kullanan Mijatovic, birçok ülkenin sorumluluklarına aykırı yasalar getirdiğini ve politika ürettiğini belirtti.

Mijatovic, ülkelerin sınırlarını kontrol etme ve güvenliği sağlama hakları olduğunu ancak deniz hukuku ve insan hakları ile mülteci hukukunda yer alan haklara saygı gösterme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

MÜLTECİLER KONUSUNDA ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ

Göçmen ve mülteciler konusunda acil harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Mijatovic, 2014'ten beri savaşlardan, zulümlerden ve yoksulluktan kaçan binlerce insanın Akdeniz'de güvenli bir yere ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Mijatovic, buna rağmen arama kurtarma çalışmalarının daha az yapıldığını ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bıraktığı boşlukları dolduran sivil toplum kuruluşlarının sürekli adli veya idari prosedürlere tabi tutulduğunu kaydetti.

Bu durumun AB ülkeleri arasında uzun süredir sorumlulukların paylaşılmamasından kaynaklandığını ifade eden Mijatovic, arama kurtarma çalışmalarının etkin koordinasyonu, kurtarılan kişilerin güvenli ve hızlı şekilde ülkeye girmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iş birliği, üçüncü ülkelerle iş birliği içerisindeyken insan hakları ihlallerinin korunması ve Avrupa'ya güvenli ve yasal yollarla giriş yapılması konularında üye ülkelere 35 öneride bulundu.